Renovatie van de kademuren nabij de Kettingbrug

In opdracht van de gemeente zijn Wichel Kok en twee medewerkers van Duikbedrijf Nederland uit Rouveen (bij Staphorst) maandag gestart met een grondige renovatie van de kademuren van de Nieuwe Haven te Edam nabij de Kettingbrug. Het is best een tijdrovende, gespecialiseerde en arbeidzame klus want er wordt deels onder water gewerkt door de duikers.