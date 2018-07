Reünie van 80-jarige oud-leerlingen Agnesschool

In Edam vond dinsdag een bijzondere en unieke reünie plaats. Hier kwamen alle nog in leven zijnde 80-jarigen, die in 1946-1947 op de Sint Agnesschool zaten weer bijeen in het pand waarin vroeger de school gevestigd was, namelijk “De Burghwall” aan de Achterhaven.

Aan de hand van twee klassenfoto’s uit die jaren is men op zoek gegaan naar de namen van de 60 personen. Van deze 60 oud-leerlingen bleken er nog 36 in leven te zijn. Die werden allen benaderd voor de reünie die dinsdag 10 juli plaatsvond. De meesten van hen waren present in “De Burghwall”, waar vanaf 10.00 uur een leuk programma van start ging. Bij het begin van deze bijzondere reünie werd eerst koffie geserveerd. Daarna werden op een scherm de twee klassenfoto’s vertoond. Alle namen van klas 3 (32 personen) en klas 2 met 28 leerlingen werden achterhaald en dat was nog een hele zoekklus.