Rijmenbundel “Dubbel & Dwars” uitgegeven

Twee oud-leraren van de Ambachtsschool (nu S.G. De Triade) Harry de Jong en Gerrit van den Berg hebben samen een boekje uitgegeven, getiteld “Dubbel & Dwars”. Hierin staan een 30-tal rijmen die door Harry de Jong, oud-leraar Engels op de LTS, geschreven zijn.

De lay-out en de illustraties zijn van de hand van Gerrit van den Berg. Hij was docent in het schilderlokaal van LTS “Zuiderzee”. In een be-perkte oplage is de rijmenbundel “Dubbel & Dwars” gedrukt. Voor slechts 7,95 euro ligt het boekje met 30 rijmen erin, te koop.

Bij Markee aan de Hoogstraat 8 te Edam en in Volendam bij Jan Cas Sombroek en Primera. Het is zonder meer een leuk Sinterklaaskado of een toepasselijk presentje voor onder de kerstboom.