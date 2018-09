Ringsteken zorgde weer voor kermisvermaak

Al tientallen jaren wordt door Club ’48 op zaterdagmiddag van kermis in Edam het ringsteken georganiseerd. Ook dit keer was er veel animo voor want met 75 deelnemers ging het ringsteken om 14.00 uur van start.

Het geheel werd aan elkaar gepraat door de speaker ter velde Stef Knook, terwijl de andere leden van Club ’48 de standen bijhielden op het podium en de ringetjes aan de balk hingen en verzamelden. Het was ideaal weer en het kermisringsteken werd door vele belangstellenden vanaf de stoep gevolgd op de Eilandsgracht. Hennie Dijkstra was dit keer niet met zijn paardenkar gekomen om de ringetjes te steken, maar hij nam net als de andere deelnemers met de fiets deel. EVC was met een grote groep vertegenwoordigd.