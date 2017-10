SAS Bloemiste viert 30-jarig bestaan

Donderdag werd het 30-jarig jubileum gevierd van SAS Bloemiste in de Kleine Kerkstraat 22 te Edam. Aan het hekwerk tegenover de bekende bloemen- en plantenzaak (naast de Speeltoren) was een groot spandoek bevestigd met de tekst “Hoera SAS Bloemiste 30 jaar”.

Het was op de dag af 30 jaar geleden dat Saskia Harmsen de zaak van Huisink overnam. Niet alleen in Edam-Volendam, tot in de verre omtrek heeft SAS Bloemiste een topnaam opgebouwd. Vanwege het jubileum waren er leuke acties voor de klanten.

Niet alleen van SAS Bloemiste was er het jubileum, er was ook nog een jubilaris. José van der Lee is tevens 30 jaar lang, dus vanaf het begin, werkzaam in de zaak. Zij kreeg een mooie bos bloemen aangeboden.