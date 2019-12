Sfeervol winkelen tijdens Lichtjesavond in Edam

Tien winkeliers in het centrum van Edam organiseerden vrijdag voor de tweede keer “Lichtjesavond in Edam”. Van 17.00 tot 21.00 uur kon er sfeervol gewinkeld worden op de Lingerzijde, Kleine Kerkstraat en het Spui. Bij de Speeltoren was een “Foodplein” gecreëerd.

De tuin was sfeervol aangekleed en verlicht. Een grote partytent was er geplaatst compleet met een opgetuigde kerstboom en vuurkorven gevuld met brandende blokken hout. Hier konden de bezoekers warme chocolademelk met slagroom en glühwein krijgen. Het geheel was sfeervol verlicht.

Niet alleen de gevels van de winkels, ook de Speeltoren werd met schijnwerpers beschenen, hetgeen voor een prachtige Kerstaanblik en een Charles Dickens-sfeertje zorgde. Er was live muziek van John en Jane van Music Edam en zij kregen assistentie van een tubablazer.