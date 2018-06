SG De Triade actief bij Young Solar Challenge

Op zaterdag 23 juni werd in Purmerend de Young Solar Challenge georganiseerd. Een vaarwedstrijd in de wateren van Purmerend waarbij alle boten worden aangedreven op zonne-energie en leerlingen bewust worden gemaakt van duurzame energie. Ook SG De Triade was actief bij deze wedstrijd.





In korte tijd hebben Rick Veerman, Collin van Nierop en Danny Elferink met man en macht gewerkt om hun boot op tijd af te krijgen. Met maar beperkte tijd om te bouwen weerhield dit de jongens er niet van zich volledig in te zetten om aan de start te kunnen verschijnen. Hard werken werd ook echt beloond want donderdag om 16.30 uur werd de laatste sticker geplakt en was de boot klaar. Tijdens de Young Solar Challenge werden prima resultaten behaald.