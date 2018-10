Singelfestival super geslaagd en druk bezocht

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond voor de 38-ste keer het Singelfestival plaats. Ook dit jaar had de organisatie weer voor een breed programma van muziek en theater voor jong en oud gezorgd.

Er was een heerlijke line-up tijdens dit opnieuw intense kwaliteitsfestival in Edam. Er waren glunderende gezichten te zien bij de organisatie, want alle voorstellingen werden zeer goed bezocht en voor enkele theatershows moest men helaas “nee” verkopen, omdat deze uitverkocht waren. Er was voor de cultuurliefhebbers weer van alles te doen en te beleven op het veld en in de zaal van De Singel en de grote circustent. Naast de diverse acts tijdens de kindermiddag op zaterdag waren er stands met schminken, knutselen met Bosvolk en een circushoek, waar veel animo voor was.