Singelfestival zeer geslaagd

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond in Edam weer het Singelfestival plaats, dit keer met als thema: “Ontdek je gek op het Singelfestival!”. Al jaren is het Singelfestival het meest intense kwaliteitsfestival van Edam-Volendam en omstreken, dat tevens geldt als de afsluiting van het festivalseizoen.

Een grote groep vrijwilligers was er opnieuw voor in de weer geweest om het festivalterrein sfeervol aan te kleden. Er was opnieuw een prima line-up, met naast de bekendere namen ook zang-, theater- en muziektalenten.

Hoewel de regenbuien geregeld voor de nodige overlast zorgden, kon het overgrote deel van het gemêleerd programma toch op het veld of in de tenten of Singelzaal afgewerkt worden.