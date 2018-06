Sponsoractie voor onderzoek naar Type 1 Diabetes op de Piramide

De Piramideschool aan de Langemeerstraat te Edam organiseerde woensdag een sponsorloop en voetbalclinic om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Type Diabetes 1. Van de 137 leerlingen van de basisschool blijken 4 kinderen deze chronische auto-immuunziekte te hebben.

Alle leerlingen van de Piramideschool namen woensdag deel aan verschillende sportieve activiteiten om geld in te zamelen. Wethouder Vincent Tuijp gaf om 9.00 uur de starttoeter voor de sponsorloop. Rondjes werden om de school gelopen voor het goede doel. Verder was er een voetbalclinic m.m.v. FC Volendam, door de Sport-Koepel werden in de gymzaal activiteiten ondernomen, in de aula werd Robotica gespeeld en in de klassen werden ook spellen opgezet. Na een half uur volgde er een toeter en was het wisselen geblazen. ’s Middags was er in de Piramide een feest met een stand van JDRF en een loterij met mooie prijzen voor het goede doel.