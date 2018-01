“Ssst! De tijger slaapt” Sing-In in de bibliotheek

In het kader van de Nationale Voorleesdagen werd woensdagmorgen voor kinderen van “Bambi” voorgelezen uit het bekroonde prentenboek “Ssst! De tijger slaapt”. ’s Middags om 15.30 uur was er een “Ssst! De tijger slaapt”-Sing-In voor kinderen van 1 tot 4 jaar in de bieb.

Een tiental ouders waren met hun kinderen naar de bibliotheek gekomen. Liedjes werden gezongen en verhaaltjes voorgelezen door de ‘Muziek op Schoot’-docenten Louise Dijkman en Diana Veldkamp. Een slaapliedje werd gezongen en de kleuters konden meezingen, wiegen, klappen en dansen op de liedjes. De Sing-In rond de Nationale Voorleesdagen had in Bibliotheek Volendam de primeur. De twee dames verzorgden op zaterdag 27 januari ook een optreden in de Bibliotheek Purmerend en komende zaterdag 3 februari om 10.30 uur zijn ze in de Bibliotheek Beemster.