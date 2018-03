Stadskantoor na grondige verbouwing weer geopend

Na een grondige verbouwing, die enkele maanden heeft geduurd, is maandag 5 maart het Stadskantoor weer geopend. De entreehal van het Stadskantoor is totaal vernieuwd. Er is volop ruimte gekomen en bij binnenkomst zien de bezoekers meteen een grote ronde balie, waar de medewerk(st)ers van de gemeente u te woord staan. Verder zijn er verschillende loketten waar men voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels e.d. terecht kan.





De verbouwing van de hal is nu afgerond en de medewerk(st)ers ontvangen u graag in de vernieuwde publiekshal. Achter de balie en loketten zijn spreekkamers gecreëerd en een werkruimte voor het personeel. Niet alleen voor de medewerk(st)ers van de gemeente, ook voor de bezoekers, is het een geweldige verbetering.