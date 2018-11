Stalen hekwerk op de Broeckgouw

In het deelplan Keetzijde, van de nieuwe woonwijk op de Broeckgouw, worden door C. Koning Bouw de drie types woningen gerealiseerd. Een groot deel van de huur- en koopwoningen is reeds opgeleverd en betrokken door de bewoners.

In dit deel worden in totaal 88 woningen gerealiseerd (24 huurwoningen, 58 koopwoningen en 6 in eigen beheer) met nog drie vrije kavels. Aan de achterzijde van de rijen woningen aan het Genua en Singapore, waar de parkeerplaatsen zijn, is tussen de achtererven van de huizen een fraai stalen hekwerk geplaatst met in het midden “2018”. Het ziet er heel mooi uit. Ook het straatwerk is voor een groot deel om de woningen reeds afgerond.