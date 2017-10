Start bouw tweede deel Keetzijde en Waterwoningen gevierd

Vrijdagmiddag 15 september is in de Broeckgouw op feestelijke wijze de start bouw gevierd van 32 koopwoningen in fase 5: Keetzijde en 10 ‘Waterwoningen’ aan de centrale watergang in fase 7&8. Dit bijzondere moment vond plaats op de bouwlocatie in het deelplan Keetzijde onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners en overige genodigden.

Na een korte toespraak van wethouder Albert Koning, waarin hij de kopers alle voorspoed in hun aanstaande woning toewenste, sprak ook Marijn de Nijs van Koning bouw de aanwezigen nog toe. Vervolgens werden de toekomstige bewoners uitgenodigd om een persoonlijke gelukswens op de 1e paal schrijven. Voor ieder deelplan was de 1e paal aanwezig, die komende week geslagen zal worden. Tot slot is er in Eusie's Pool-Bar een toost uitgebracht en hebben de nieuwe buren alvast kennis met elkaar kunnen maken.