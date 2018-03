Steef en Alie Nijenhuis-Brouwer 70 jaar getrouwd

Vrijdagmiddag om 15.00 uur bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het platina echtpaar Steef Nijenhuis (91) en Alie Brouwer (90). Het echtpaar was zaterdag 24 maart 70 jaar getrouwd. Het jubilerende paar is op hoge leeftijd en woont (nog) zelfstandig in de Wijkermeerstraat 8 te Edam.