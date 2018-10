Steeg achter Osterlingstraat opnieuw betegeld

Deze week waren de stratenmakers van Jeffrey van der Gracht bezig in de J.M. Osterlinghstraat te Edam. De steeg achter de woningen en de zijsteeg zijn door de mannen onder handen genomen.

Omdat het een smalle steeg is, werd een speciaal hiervoor aangeschafte smalle graafmachine ingezet om het zand en de tegels aan te voeren. Het karretje werd bestuurd door Jeffrey van der Gracht, die samen met Berry Veerman (Klaus) het tegelwerk uitvoerde. Een grote hoeveelheid zand is aangevoerd en uitgevlakt voor het ophogen van de steeg. De kuilen, scheuren en bobbels zijn weer uit het smalle pad verdwenen en de oppervlakte is nu weer zo glad als een biljartlaken. Nog voor het weekend werd het betegelen van de steeg afgerond.