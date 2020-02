Bedrijf in Beeld

Stient Electro staat klaar voor overstap naar digitale tv

Bij binnenkomst in de winkel is in één oogopslag te zien waar deze weken alle tijd in gestoken wordt. Stapels met digitale tv-aansluitingskastjes vormen het decor in het pand van Stient Electro. 23 Maart aanstaande is de laatste dag dat mensen in onze gemeente analoge tv kunnen kijken. ,,De dag erna gaat het beeld op zwart”, aldus eigenaar Marco Hansen (23). ,,In onze gemeente zijn nog ongeveer 1500 huishoudens die nog naar analoge tv kijken. Al deze mensen moeten binnenkort dus overstappen op digitale tv. Wij staan in de startblokken om hierbij te helpen.” Stient Electro heeft voorgeprogrammeerde digitale tv-kastjes staan waarvan men alleen de stekker in het stopcontact hoeft te steken.” De service waar Stient Electro om bekend staat zal de komende weken hard nodig zijn in Edam-Volendam.

Door Kevin Mooijer

Veertig jaar geleden opende Radio Tuyp zijn deuren in winkelcentrum de Stient. Op 1 januari 2017 werd de zaak overgenomen door Marco Hansen. ,,Al tientallen jaren staat Stient Electro voor de beste service en de beste prijs. We hebben een hoop te bieden: service, reparaties, onderdelen leveren en vervangen, verkoop in de winkel, service aan huis, alles is mogelijk. Wat betreft ons assortiment: ik zeg altijd ‘we verkopen van weerstanden tot koelkasten en alles ertussenin’. Dus eigenlijk kan men bij ons terecht voor alles waar een stekker aan hangt.”

Stient Electro gaat ver in het garanderen van een aantrekkelijke prijs. ,,Om de concurrentie met de grote internetbedrijven aan te kunnen gaan, houden we onze prijzen zo laag mogelijk. Mocht je een nieuwe tv op internet gevonden hebben, dan kun je altijd langskomen om hem bij ons te bestellen. Wij zetten de tv bij je neer, installeren hem en leggen uit hoe hij werkt. En daar rekenen we geen extra kosten voor.”

Dagelijks rijden twee Stient Electro busjes van de buitendienst door de gemeente. ,,We voeren veel reparaties aan huis uit bij mensen. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines, vaatwassers, koelkasten, maar ook televisies. Dagelijks zijn we druk bezig met signaalklussen voor tv’s. Hiervoor volgen we jaarlijks cursussen om op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen te blijven. Daarnaast beschikken we over de beste materialen om altijd tot de juiste oplossing te komen.”

Stient Electro voert niet alleen reparaties uit op apparatuur die bij hen gekocht is, maar ook als het defecte apparaat elders aangeschaft is. Marco en zijn team onderscheiden zich door zich hard te maken voor klanten die een defect of mankement aan apparatuur ervaren. ,,Ook als dat buiten de garantietermijn ontstaat. Wij gaan door tot het probleem verholpen is. Het bieden van een goede service vinden wij enorm belangrijk.”

In de gemeente Edam-Volendam zijn nog 1500 huishoudens die gebruik maken van analoge tv.

,,Het overgrote deel van de bevolking kijkt al jaren digitaal. De mensen die dat nog niet doen zijn veelal senioren die vooralsnog de overstap nog niet hebben durven maken.” In samenwerking met de gemeente en Ziggo staat Stient Electro paraat om mensen te helpen met de overstap. ,,We hebben voorgeprogrammeerde kastjes staan waar men alleen de stekker van in het stopcontact hoeft te steken. Mocht het dan om de één of andere reden nog niet werken, dan komen we gewoon even langs om het probleem op te lossen. Zo kunt u weer rustig genieten van uw favoriete programma’s. Sterker nog, bij de overstap naar digitale tv betaalt u geen extra vaste lasten, maar krijgt u wel een aantal extra zenders. Heeft u de overstap naar digitale tv nog niet gemaakt? Wees er dan snel bij want het gaat hard met de kastjes en tv’s.”

Ga voor meer informatie naar www.stientelectro.nl

of bel 0299 364 453. De winkel bevindt zich op De Stient 17 te Volendam.