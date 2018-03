Tijdelijk standplaats van snackbar ’t Edammertje in de Baanstraat

Vier maanden geleden, in de nacht van maandag op dinsdag 13-14 november, zijn in de Hoogstraat te Edam winkelpanden en woningen door een felle uitslaande brand verwoest. Ook de snackbar ’t Edammertje van Marcel Atema ging in de vlammenzee op.

Drie jaar lang was deze snackbar al aan de Hoogstraat gevestigd. Met de uitgebrande panden is tot op heden nog niks gebeurd in het centrum van Edam. Marcel Atema wilde graag weer zijn snackbar voortzetten op een andere (tijdelijke) plaats. Die is nu gevonden bij het parkeerterrein aan de Baanstraat. Een snackwagen en een tijdelijk pandje ernaast werden vorige week opgebouwd. Daarbij kreeg Marcel Atema veel medewerking van de Firma Boon Edam, waar hij heel dankbaar voor is. Het ligt in de bedoeling dat snackbar ’t Edammertje begin april open gaat in de tijdelijke behuizing aan de Baanstraat.