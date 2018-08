Timmerkamp zou ook mooi zijn in Edam-Volendam

Tijdens de vakantie heeft menigeen, die een fietstocht maakte, op diverse plaatsen timmerkampen voor de jeugd gezien. Zo was er in Veghel midden in het centrum een groots opgezet kamp voor de jeugd waar honderden kinderen zich vermaakten.

Toen we er langs fietsten konden we er een plaatje van maken. Ook in enkele plaatsen in Noord-Holland zijn jaarlijks dergelijke kampen waar veel animo voor is. In Volendam hebben we in de derde week van de bouwvak het Slobbelandkamp en Waterdamkamp, waar ruim 250 kinderen vermaak hebben. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook in onze gemeente een timmerkamp opgezet wordt en zeker weten dat hier belangstelling voor is.