Trekker laat spoor van vernieling achter

Waarschijnlijk als gevolg van een technisch defect heeft dinsdagmorgen 18 juli jl. een tractor een spoort van vernieling achtergelaten in de Groot Westerbuiten.

Hij ramde drie paaltjes, reed een aantal bomen omver en schepte uiteindelijk ook nog een vrouw. De vrouw was de brugwachter van de nabijgelegen brug en door een snelle reactie kon zij nog van de fiets springen.

Desondanks is zij is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar fiets lag er nog en het wiel en het frame was flink ingedeukt.