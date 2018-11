Triadedagen voor leerlingen van groep 8

Dinsdagmorgen was de eerste van de twee Triadedagen. Er zijn voor de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen kennismakingslessen. Niet alleen met techniek, maar ook een “gewone” les wordt door de jongens en meisjes dan meegemaakt. Op dinsdag 27 november is de tweede Triadedag.

Afgelopen dinsdag waren een viertal basisscholen uit Volendam te gast in “De Triade”. In het timmer-, schilder- en handarbeidlokaal waren o.a. leerlingen van de Sint Vincentiusschool, Sint Nicolaasschool en De Blokwhere bezig. De werkstukjes die door de jongens en meiden werden gemaakt konden mee naar huis genomen worden. Zo was er voor deze leerlingen een leuke kennismaking met S.G. De Triade in Edam.