Tuininspiratie opdoen voor je balkon in Nieuw-Volendam

Met haar gunstige ligging aan het water, biedt Nieuw-Volendam je al ontzettend veel rust en ruimte! Huur een bootje en vaar een aantal uur over het water om het gevoel van stress te verminderen en bij te komen van een drukke periode op het werk. Ook kun je het centrum van Nieuw-Volendam bezoeken, waar altijd iets te beleven valt. Geniet van een hapje en een drankje op een van de vele gezellige terrasjes. Met name in de zomermaanden is het hier heerlijk vertoeven. Naast de mogelijkheden die Nieuw-Volendam je biedt om te ontspannen, moet ook je tuin een plek zijn om tot rust te komen.

In dit artikel geven we je inspiratie om meer uit je tuin te halen. Hierbij zoomen we specifiek in op mogelijkheden om je balkon op een sfeervolle manier in te richten. Vaak zegt men dat een balkon geen tuin is. Dit klopt echter niet volledig, kijk bijvoorbeeld eens naar de balkonmoestuin!

Een moestuin voor op het balkon van je woning

Een balkonmoestuin wint in grote steden steeds meer aan populariteit. Dit is niet voor niets! Er is immers niets fijner dan heerlijke verse sla, verse aardbeien of verse kruiden. Kies voor een moestuin op poten, die je zelf kunt vullen met aarde en groenteplantjes. Je kunt ook een kleine kas op je balkon plaatsen, mits deze hoog en breed genoeg is. Heb je een wat kleiner balkon? In dat geval zou je het gebruik van hangbakken kunnen overwegen. Hierin heb je voldoende ruimte om verschillende kruiden te kweken. Denk aan een muntplant, basilicum en bijvoorbeeld peterselie. Heerlijke kruiden voor over een zomerse salade!

Comfortabele tuinmeubelen op je balkon gebruiken

Niet alleen kiest men vaak voor een moestuin op het balkon. Ook het gebruik van comfortabele tuinmeubelen is populair. Kies bijvoorbeeld voor een bank, waarop je zowel kunt zitten als liggen. Ook het gebruik van een fauteuil is interessant! Zeker in combinatie met een voetenbankje. In sommige gevallen is de fauteuil uitklapbaar, waardoor deze je standaard van een voetensteun voorziet. Op deze website kun je inspiratie vinden, wanneer je op zoek bent naar comfortabele meubelen voor op het balkon.

Tip: koop je nieuwe tuinmeubelen in het najaar! Vaak worden de meubels op dat moment met hoge kortingen aangeboden. Zo hoeft de investering in een nieuwe tuinbank of comfortabele fauteuil helemaal niet zo groot te zijn. Het is raadzaam om ook voor een afdekzeil te kiezen. Zo beschadigen je meubels niet in de winter.

Sfeervolle verlichting voor het balkon

Een derde manier om meer sfeer aan je balkon toe te voegen, is het gebruik van verlichting. Hang bijvoorbeeld een sliert met vrolijk gekleurde lampjes op aan het uiteinde van het balkon. Door voor ledverlichting te kiezen, zal de verlichting een lange tijd meegaan! Ook slimme verlichting behoort tot de opties. Deze verlichting kun je met een app op je telefoon van kleur laten veranderen. Zo heb je bij iedere situatie een passende kleur verlichting.

Hoewel het gebruik van een vuurkorf vaak verboden is op een balkon, mag een vuurtafel soms wel. Zeker wanneer het om een vuurtafel op gas gaat, waarvan de vlammen nauwelijks zichtbaar zijn. De vuurtafel zorgt niet alleen voor meer licht op het balkon, maar geeft daarbij veel warmte af. Het geeft je balkon een sfeervolle uitstraling! Laat je hierover informeren door de verhuurder of de VVE van je appartementencomplex.