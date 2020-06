‘Je kunt nog zo vaak muziekmaken, maar het vervliegt als je het niet vastlegt’

Tweede album Art Rose met ‘lekkere muziek’

De Edamse band ‘Art Rose’ staat op het punt om haar tweede plaat ‘Discovering Abilities’ uit te brengen. Peter Bakker en Steef Reilingh (beiden 72) zijn hiervan de initiatiefnemers. Beide albums hebben een Volendams tintje. Ze zijn namelijk opgenomen bij Studio Arnold Mühren. Verder werkten Frank Keijzer (toetsen) en Laurie Akkerman (zang) als inwoners van het dorp mee. Was de band bij het eerste album nog voornamelijk geïnspireerd door blues- en jazzinvloeden, het nieuwe is veelzijdiger. Peter en Steef denken dat het werk bij Volendammer muziekliefhebbers in de smaak zal vallen.

Door Laurens Tol

Ze hebben er al een langdurig muzikaal leven opzitten. De Edammer gitaristen speelden in het verleden veelvuldig door het hele land. Steef was bijvoorbeeld actief in Left Side en speelt naast Art Rose met Specs Hildebrand. Peter kende hem al langere tijd en koesterde het idee om muziek te gaan opnemen. De twee musiceerden al een poosje samen en raakten met elkaar in gesprek over Peters plan. ,,We speelden blues- en jazzstandards en ik dacht: waarom nemen we het niet op? Je kunt nog zo vaak muziekmaken, maar het vervliegt als je het niet vastlegt. Ik wilde graag iets tastbaars hebben. Gelukkig wilde Steef dit ook”, vertelt Peter.

De basis voor hun eerste album ‘Almost a century gone’ was gelegd. Deze titel verwijst naar het feit dat de meeste liedjes op die plaat bijna honderd jaar oud zijn. Eerst ging het duo op zoek naar een groep van kwalitatief goede muzikanten en die vond men. De volgende stap was het zoeken van een studio. Peter en Steef hadden in het verleden positieve ervaringen gehad met de Volendamse Studio Arnold Mühren. De keuze was daarom snel gemaakt en pakte goed uit. ,,Tijdens het opnemen van onze beiden platen speelde Patrick Mühren een belangrijke rol. Met zijn mixwerk bracht hij alle instrumenten bij elkaar. Niet alleen op geluidsgebied was hij van waarde, ook had hij goede ideeën voor partijen van de muzikanten.”

Een belangrijk verschil tussen Discovering Abilities en de eerste plaat is dat de muzikanten meer vrijheid hebben gekregen. Peter heeft hen zo weinig mogelijk willen dicteren om ze zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Voor één groep muzikanten werd wel arrangementen gemaakt. Steef: ,,Patrick Mühren zei tegen Peter dat hij bij een bepaald nummer een strijkorkest hoorde. Ik had nog wat schetsen liggen voor een mogelijk koorwerk. Dit kon mogelijk ook dienstdoen als strijkarrangement en ik legde het daarom voor aan Emma Breedveld van het strijkkwartet. Ik zei: als je er wat mee doen wilt, is dat prima, maar het hoeft niet. Het is allemaal heel flexibel binnen de band. Maar Emma vertelde: ‘Ik vind het heel leuk. Ik ga het gebruiken en hier en daar wat aanvullen’. Het is uiteindelijk heel mooi geworden.”

Yolanda Hulsscher was als zangeres betrokken bij de meeste liedjes van het nieuwe album. Ze zong zowel solo als op de achtergrond. Doordat zij een wat grotere afstand heeft tot het project dan Peter en Steef, kan zij volgens hen de liedjes beter beoordelen. Yolanda: ,,Ik vind ieder nummer verrassend. Ze hebben heel mooie eigen liedjes gemaakt met goede teksten. Soms zong ik een liedje en vroeg dan later pas door naar waar het eigenlijk over ging. Sommige nummers gaan over een tijdsbeeld. Bijvoorbeeld het liedje ‘Long long narrow street’ over de straat in Amsterdam waar Peter opgroeide.” Peter vult aan: ,,De sfeer daarvan heb ik in het nummer gekregen. Dat heb ik mede te danken aan het virtuositeit van Patrick, die de straatgeluiden er prachtig in mixte.”

Discovering Abilities bestaat uit tien liedjes, waarvan er zes zelf geschreven zijn. De andere vier nummers zijn klassiekers, waaronder ‘Mr. Bojangles’ van Jerry Jeff Walker. Verder vertolkt Art Rose werk van Little Feat en Gerry Rafferty. Het is een gevarieerd geheel geworden. Steef: ,,Ik hou er niet echt van om er een label op te plakken, maar er komt van alles voorbij op het album. Het is gewoon lekkere muziek. We spelen pop- en rockmuziek en er staat ook een ballad op. Mijn dochter zei zelfs toen ze het nummer ‘Flexibility’ hoorde: ‘Hé Pap, dit is Redneck Blues dat je gemaakt hebt’. Ik scat ook tijdens een liedje en speel naast een ‘normale’ gitaar ook op een ‘lapsteel’.”

Peter en Steef zijn inmiddels enige tijd gepensioneerd. Daardoor hebben ze nu de tijd en de middelen om muziek te maken waar ze wat mee hebben. De naam ‘Art Rose’ is afgeleid van de aandoening ‘artrose’ waar beide muzikanten in toenemende mate mee te maken hebben. Kwam het eerste album van het duo nog op cd uit, nu kiest men uitsluitend voor een uitgave op elpee. Daarnaast zal Discovering Abilities te beluisteren zijn via de diverse streamingsdiensten.

Het nieuwe album werd al voor de pandemie ingespeeld in de studio. Vanwege de wereldwijde problemen die daarna ontstonden, liet het persen van de elpees nog even op zich wachten. Peter: ,,Ze kunnen nu elk moment binnenkomen. Ook op een streamingsdienst als Spotify zal het album mogelijk deze week verschijnen. We kunnen niet wachten om te horen wat de luisteraars ervan zullen vinden. Ik denk dat Volendammer muziekliefhebbers van ons werk zullen houden. Die luisteren meestal graag naar samenzang en mooi spel van strijkers. We zouden de plaat eerst presenteren in café De Harmonie in Edam, maar dit kon niet doorgaan vanwege de pandemie. Misschien komt hier nog een andere gelegenheid voor. We houden de mensen op de hoogte.”

De elpee ‘Discovering Abilities’ is binnenkort verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek in Volendam en te beluisteren via de bekende streamingsdiensten.