Uitreiking gemeentelijke legpenning aan Stef Knook

Op zondag 18 november om 19.00 uur vond de uitreiking plaats van de gemeentelijke legpenning aan de Stef Knook. Plaats van handeling was restaurant De Pieterman, waar het jubileum- en tevens afscheidsdiner plaatsvond van Club ‘48, waar Stef Knook 25 jaar voorzitter van is. Stef Knook was totaal verrast toen zijn familieleden en burgemeester Lieke Sievers naar binnen stapten.