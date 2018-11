Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan twee brandweermensen

Op maandagavond kon burgemeester Lieke Sievers twee Koninklijke Onderscheidingen uitreiken, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in de kantine van het vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam. Hier was een officiële bijeenkomst van de Edamse Brandweer, waarbij diploma’s en certificaten werden uitgereikt en afscheid werd genomen van drie leden van de vrijwillige brandweer.