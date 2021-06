Vacature

Vacature: Bakker Heftrucks

Spare Parts medewerker

Als spareparts medewerker ben je de smeerolie van ons bedrijf, je werkt samen met leveranciers, klant en de technische dienst om deze van een goede service te voorzien.

Zie jij een uitdaging in het optimaliseren van ons werkproces dan zijn wij op zoek naar jou!

Bakkerheftrucks is importeur van Svetruck & Clark intern transport, wij verkopen, verhuren & onderhouden een diverse range van vorkheftrucks 1 tot 52 ton, magazijntrucks & zijladers.

De werkzaamheden bestaan uit:

• Ontvangst en controle van binnenkomende goederen

• Uitgifte van onderdelen en accessoires aan onze monteurs en klanten

• Klanten voorzien van deskundig advies over onderdelen en accessoires

• Het bestellen/inkopen van onderdelen en accessoires

• Maken van (technische) offertes voor diensten van de afdeling service & onderhoud

Wie zoeken wij:

• Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en gedreven medewerker

• Je hebt bij voorkeur een logistiek achtergrond in de vorm van opleiding of ervaring & affiniteit met de techniek

• Je kan goed zelfstandig en nauwkeurig werken en hebt goede communicatieve vaardigheden

• Engels in woord en geschrift

• Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij:

• Een gezellig werksfeer in een professioneel technisch team;

• Een afwisselende baan waarin je werkt met A merken zoals Svetruck & Clark

• Mogelijkheden tot het volgen van trainingen via de fabrikant in het buitenland en diverse technische opleiders

• Een gedegen inwerk periode met uitstekende groeimogelijkheden.

Heeft u interesse in deze uitdagende functie,

Bel of mail: 0299-429066 / 0651345644 Contactpersoon: Ronald Levering

info@bakkerheftrucks.com

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld