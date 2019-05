Veel belangstelling voor Dodenherdenking in Edam

De Dodenherdenking in Edam trok dit jaar weer veel belangstellenden aan. De herdenking in Edam bestaat uit zes onderdelen, die tezamen de gehele herdenking vormen. Om 18.20 uur ging de Dodenherdenking van start met een plechtigheid nabij het Joods monument ‘De Tochtgenoten’ aan het Oorgat.

Daarna was er een Stille Tocht naar het Egbert Snijderplein, waar een herdenkingsplechtigheid plaatsvond bij het Egbert Snijder Monument. Vervolgens ging het in Stille Tocht naar de Algemene Begraafplaats nabij de Grote Kerk. Hier was een bloemlegging op de vier oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats. In de Grote of St. Nicolaaskerk vond vanaf 19.55 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats. Hier werd om 20.00 uur, gelijk met heel Nederland, twee minuten algehele stilte in acht genomen.