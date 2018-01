De storm van vandaag heeft alleen materiële schade veroorzaakt. De meeste schade kwam voort uit vallende bomen. Ook bij diverse woningen zijn pannen van de daken gewaaid. In het Boelenspark is het markante zitbankje met stenen muur en herdenking voor burgemeester Boelens door een omvallende boom vernield. Op de atletiekbaan van AV Edam heeft de hoogspringmat een tripje gemaakt die eindigde in een nabij sloot.