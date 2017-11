Veiligstellen van panden na brand in de Hoogstraat

Dinsdagmorgen, toen de brand geblust was in de Hoogstraat, werd meteen gestart met het opruimen van de ravage. De straat werd afgesloten en met groot materieel werd de klus uitgevoerd.

Als eerste werden de drie verbrande panden veiliggesteld. Twee grote hijskranen werden ingezet om de slopers naar de werkplek te kunnen hijsen in een personenbak. Verbrande stukken hout en sloopmateriaal werden meteen verwijderd en naar beneden gehesen.

In delen vond het slopen en veiligstellen plaats. Dit om te voorkomen dat de gevels van de panden om zouden vallen. Na het veiligstellen komen de schade-experts om te bekijken of de gevels behouden kunnen blijven of toch gesloopt moeten worden.