Verkeersboetes gelijk, bellen achter stuur groter aandeel

Hoewel de meeste bestuurders zich netjes aan de regels houden, zit een aanrijding in een klein hoekje. Ook in Volendam ontkomen bewoners er niet aan. Soms is er overmacht in het spel, maar vaak wordt een ongeluk veroorzaakt doordat verkeersregels niet worden nageleefd. Jaarlijks worden er nogal wat verkeersovertredingen begaan. En daar staan flink wat boetes tegenover. Hoe zat het daarmee in 2018?

Verkeersovertredingen

Het jaar 2018 had een ding gemeen met 2017: het aantal verkeersovertredingen, althans het aantal dat werd geconstateerd. In totaal werden er vorig jaar 9.182.573 boetes uitgeschreven. In 2017 waren dit er 9.223.477. Deze aantallen zijn nagenoeg gelijk. De meeste boetes werden uitgedeeld voor een snelheidsovertreding. In beide jaren besloegen de snelheidsboetes maar liefst 85% van het totaal. Wat wel veranderd is, is het aantal boetes dat werd uitgeschreven voor bellen achter het stuur. Hoewel automobilisten via billboards en reclames massaal gewaarschuwd worden, grijpen toch nog veel bestuurders naar hun telefoon tijdens het rijden. In 2017 werden er 74.561 boetes uitgeschreven voor bellen achter het stuur. In 2018 werden er maar liefst 80.425 van deze overtredingen geconstateerd.

Snelle rijders

In 2018 registreerden flitspalen maar liefst 4,3 miljoen verkeersboetes. 4 miljoen hiervan waren voor snelheidsovertredingen. Voornamelijk de bewoners van Zuid-Holland lijken een ‘need for speed’ te hebben. Hier werden vorig jaar 1,2 miljoen snelheidsboetes uitgedeeld en hiermee staat deze provincie op nummer een. In Friesland werden de minste hardrijders gesignaleerd en er werden hier dan ook ‘maar’ 52.313 boetes uitgedeeld. In Zuid-Holland werden bovendien de meeste boetes uitgeschreven voor het rijden door rood licht (72.477) ten opzichte van Drenthe, waar voor dezelfde overtreding slechts 747 boetes werden uitgedeeld.

Top drie

Op de wegen met trajectcontrole werden vorig jaar 2,08 miljoen snelheidsovertredingen geconstateerd ten opzichte van 2,14 miljoen overtredingen in 2017. De meeste hardrijders werden betrapt op de A2 Amsterdam-Utrecht (646.387 overtredingen). De A12 bij Utrecht neemt de tweede plaats in (361.720 overtredingen) en de A10 bij Amsterdam Ring West neemt de bronzen plak met 260.451 overtredingen.

Staandehoudingen

Ondanks de cao-acties van de politie die tussen juli en oktober voor stakingen zorgden, zijn er vorig jaar meer staandehoudingen geweest ten opzichte met 2017. (404.000 tegen 385.000)

Wie betaalt de boete?

95% van alle uitgeschreven boetes zijn betaald. Meer dan een miljoen boetes werden naar een buitenlands adres verstuurd. Gemiddeld worden 70 tot 80% van deze boetes betaald. Finnen en Zweden hebben het hoogste inningspercentage met ongeveer 95%.

Invloed op autoverzekeringspremie

Vrijwel iedereen krijgt wel eens een boete op de mat. Heeft zo’n verkeersboete invloed op de premie van de autoverzekering? Meestal niet. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de overtreding zo ernstig was dat een bestuurder voor de rechter moet komen. Een boete die door de politierechter wordt opgelegd valt onder een strafrechtelijke veroordeling. Dit kan wel nadelige gevolgen hebben voor je autoverzekering.