Versierfiets Edam nu in het teken van Sinterklaas

De versierders van de inmiddels landelijk bekende ‘Versierfiets’ in Edam hebben het er maar druk mee. De laatste weken is de fiets, die een prominente plaats inneemt op de brug tussen de Prinsenstraat en de Spuistraat, al drie keer in een ander thema versierd.

Na Halloween en Sint Maarten, is de fiets nu uitgedost met Sint Nicolaas-attributen. Voor de versiering zijn o.a. gebruikt de zak van Sinterklaas, kadoverpakking, een mijter, staf, klompen en zelfs de ‘maan schijnt door de bomen’.

Nog een week kan de Sint-Versierfiets blijven staan, want op 5 december is de Sint jarig. Daarna zal de versierfiets ongetwijfeld een ver-momming krijgen die met Kerstmis of Oud-en-Nieuw te maken heeft.