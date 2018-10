Versierfiets in thema Halloween

Woensdag 31 oktober, is het Halloween. Dat was voor de vaste versierploeg van de fiets op de brug tussen de Prinsenstraat en Spuistraat reden om de bekende “versierfiets” van Edam uit te dossen in het thema Halloween. Spokenmaskers en spinnen ragen zijn aan de fiets bevestigd die weer veel bekijks trekt en al ontelbare keren op de foto is gezet.

Het is tevens een mooie opwarmer voor het Halloween-zwemmen, dat komende vrijdag- en zaterdagavond weer gehouden wordt in zwembad “De Waterdam”. Sint Maarten, op zondag 11 november, kondigt zich ook al aan. Dan zal in Edam weer de Sint Maarten-optocht plaatsvinden, waarbij de stoet langs de Halloween-fiets zal gaan.