Versierfiets in thema van Sinterklaas

De vele kinderen en ouders die zondag de intocht van Sint Nicolaas in Edam meemaakten, konden op de brug tussen de Prinsenstraat en Spuistraat weer de bekende Edamse versierfiets zien staan.

De fiets was dit keer fraai versierd in het thema Sinterklaas. Pepernoten, de staf van Sinterklaas, chocolademunten en ander Sint-snoepgoed zijn op het frame van de fiets geplakt. Juist voor de komst van de grote Kindervriend was de Sintfiets op de brug geplaatst, waar Sint Nicolaas met de koets langs reed.