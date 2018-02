Versieringen vanwege 50e verjaardag Rob Guit

Donderdag was Rob Guit, die woont op de Burgemeester Versteeghsingel 25 in Edam 50 jaar. Daar konden de voorbijgangers niet mis van want er waren verschillende versieringen aangebracht door de vrienden van de halve eeuwling.

In de Nieuwe Haven stond een plassende Abrahampop in het water. Verder waren er spandoeken opgehangen aan de gevel van de woning aan de Versteeghsingel. Op de doeken stond o.a. te lezen: “Even geen gezeur, Rob Guit pist hier door een deur” en “Toeter luid, voor Rob Guit”. Op woensdag had Rob zijn verjaardag al gevierd. Donderdagavond kreeg de jarige gasten thuis die er lekker kwamen eten.