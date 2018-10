Vertelvoorstelling “De Man met het stenen hart”

In het kader van het culturele lesprogramma van de SKOV op de basisscholen, is door cultuurcoördinator Marleen Kras de voorstelling “De man met het stenen hart” naar Volendam gehaald. Dinsdag waren er twee voorstellingen in de Blokwhere, donderdag één in de Springplank en vrijdag werd de vertelvoorstelling twee keer in de Nicolaasschool opgevoerd.