Veteranenbijeenkomst in het Fort bij Edam

Het is in ons land en in onze gemeente een goede traditie om minimaal een keer per jaar een bijeenkomst van alle veteranen met hun partners te organiseren. Dit uit respect en waardering voor hun bijdrage aan vrede en veiligheid van ons land en zelfs ook daarbuiten.

Er was woensdag een bijzondere locatie gekozen voor de Veteranenbijeenkomst Edam-Volendam, namelijk in het Fort bij Edam aan het Oorgat. Hier kregen de veteranen ’s middags vanaf 14.30 uur een gastvrij onthaal met deze besloten bijeenkomst. In een van de ruimtes van het Fort bij Edam werden de veteranen door burgemeester Lieke Sievers welkom geheten en werd koffie met koek geserveerd. Daarna volgde er o.l.v. vrijwilligers van Staatsbosbeheer, rondleidingen door het fort.