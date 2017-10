Vijf nieuwe extra klokjes voor in carillon Speeltoren

Maandagmiddag vond in het Stadhuis te Edam een feestelijke bijeenkomst plaats. Door vijf sponsors werden nieuwe klokjes voor in het carillon van de Speeltoren overhandigd. Nu de gemeente een vernieuwd stokkenklavier laat plaatsen voor het bespelen van het carillon, kunnen er vijf extra klokjes aan het klavier gehangen worden. Om deze klokjes aan te kunnen schaffen werd een actie gehouden.

In zeer korte tijd was er van vijf families een gift om de klokjes te kunnen laten gieten. Van de sponsors staat er een eigen randschrift op de klokken, die burgemeester Lieke Sievers in ontvangst kon nemen.

Uit dank en als herinnering kregen de schenkers van de gemeente een uniek cadeau, namelijk een wandbord met de Edamse Speeltoren erop.