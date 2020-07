Volendammer avond bij de Lintjesregen

Op vrijdag 24 april vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Er waren in onze gemeente negen personen die een Koninklijke Onderscheiding kregen: 8 uit Volendam en 1 uit Beets. Vanwege de Corona-perikelen, konden de gedecoreerden niet op de normale wijze gehuldigd worden door burgemeester Lieke Sievers.

Zodoende vond dit feestelijk samenzijn plaats op donderdagavond in een mooi aangeklede Amvo. Het was een geheel Volendammer Lintjesavond. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd: Jaap Bien, Gerard Hoogland, Klaas Veerman (Rembrandt) en Jan Tol.

Tot Ridder zijn benoemd: Jaap Schilder (Bibber), Erik Tuijp en Aaf Steur-Sombroek. Uniek voor Volendam was de hoge onderscheiding die Jan Smit kreeg. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.