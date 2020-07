Bezoekers Open Dag Tuinvereniging Tuinvreugde ondanks regen erg enthousiast

Volkstuin steeds meer in trek

Regen? Goed voor het tuintje! Normaal gesproken zijn de tuinders van volkstuinvereniging Tuinvreugde erg blij met regen. Afgelopen zaterdag gooide een druilerige neerslag echter roet in het eten tijdens de jaarlijkse Open Dag van de vereniging. Toch bezochten zo’n tientallen geïnteresseerden het volkstuinenterrein aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan om een kijkje te nemen, te genieten van zelfgemaakte hapjes en mee te doen aan diverse activiteiten.

Door Leonie Veerman

Het bleef weliswaar bij een miezerig buitje, maar omdat er zaterdag nagenoeg geen wind stond hield deze helaas de hele dag aan. Zowel tuinders als bezoekers zochten daarom geregeld onderdak onder de grote parasol en de partytent die bij de entree stonden of in de vele schuurtjes en kassen die op het terrein te vinden waren.

In de kantine van de vereniging – qua formaat en inrichting een soort replica van het praathuisje op de dijk – konden steentjes geschilderd worden. „Je kunt er bijvoorbeeld handige plantenlabels van maken”, legt tuinder Hillegonde Koning uit, en ze wijst naar een steen met zowel de tekst als een afbeelding van een courgette. De tienjarige Lisa Tuijp was er de hele middag niet weg te slaan. Haar moeder Susanne Tuijp (37), die sinds dit seizoen ook een tuin heeft op het terrein, is erg blij met de mooie plantenlabels die haar dochter maakt. „Ik denk dat we dit jaar ook wat verf meenemen op onze vakantie”, zegt ze.

Heidi: ‘Als ik

‘op de tuin’ ben,

vergeet ik de tijd,

ik voel me dan echt

even compleet zen’

Ook de tuintjes naast die van Suzanne hebben dit seizoen een nieuwe eigenaresse gekregen. Marjon Tuijp (43) en Heidi Offerman (42) delen enthousiast hun ervaringen. „Als ik ‘op de tuin’ ben, vergeet ik de tijd”, zegt Heidi. „Ik voel me dan echt even compleet zen. Daarnaast is het erg leuk om alles te zien groeien. Tot nu toe is alles goed gelukt en het smaakt bovendien nog heerlijk ook.”

„Tuinieren is de afgelopen jaren enorm populair geworden”, zegt de 35-jarige Jet Effting, secretaris van tuinvereniging Tuinvreugde. Waar volkstuintjes tot voor kort nogal kampten met een hardnekkig stoffig imago - een hobby bij uitstek voor gepensioneerde ouderen - ziet Jet tegenwoordig een steeds grotere groep ‘jongeren’ op het terrein. „Ik geloof dat dit voor een groot deel te maken heeft met een bewustere leefstijl die veel mensen tegenwoordig nastreven”, zegt Jet.

„We eten het liefst biologisch en willen weten waar ons eten vandaan komt. Vooral de afgelopen maanden, nu we opeens veel meer thuis zitten vanwege corona, zie je dat mensen meer tijd en aandacht hechten aan de simpele dingen in en rondom het huishouden. Het leverde de vereniging een hoop nieuwe aanmeldingen op. Bijna alle nieuwe tuinders van het afgelopen jaar waren nog geen veertig jaar oud, en we verwachten dat deze trend zich nog wel even doorzet. We hebben op dit moment negen mensen (of koppels) op de wachtlijst staan. En zij zijn allemaal onder de veertig.”

Een van de nieuwste leden van de vereniging, is de 27-jarige Carina Pelk. Samen met haar broer Martin was zij enthousiast gemaakt door haar oudere broer Gerard en zijn vriendin Esther Runderkamp, die vorig jaar met hun tuin waren begonnen. Omdat de grote lap grond waarop Carina en Martin afgelopen maand van start gingen nogal verwaarloosd was, heeft de vereniging deze eerst helemaal leeggeruimd. Samen met de vereniging hebben Carina en Martin toen ook eerst vier grote oude (fruit)bomen uitgegraven. „Die bomen zetten de hele tuin in de schaduw, maar nu kan ik met een schone lei beginnen”, zegt Carina. „Het is hard werken, maar daar kun je ook echt van genieten.”

Afgelopen jaar begonnen John Koning en Eline Schilder eveneens op zo’n groot en verwaarloosd stuk grond. Zij plukken inmiddels letterlijk de vruchten van al hun harde werk. John wijst naar een serie rekken waar tuinbonen tegen aan groeien, een houten bouwwerk met gaas dat verschillende bramen, frambozen en bessenstruiken beschermt voor hongerige vogels en een aardbeien bak van pvc buizen. „Het afgelopen jaar heb ik flink geklust om de tuin optimaal in te richten.”

Eline wijst op haar beurt naar een indrukwekkend aantal gewassen. „Ik vind het leuk om te experimenteren, dus we hebben ook veel verschillende types van een bepaalde groente of fruitsoort naast elkaar geplant. Het is ontzettend leuk om nu te zien wat een prachtige producten er uit al die kleine zaadjes zijn ontstaan.”

Wim: ‘Eenmaal op

het terrein waan je

je in een andere wereld.

Overal waar je kijkt

groeit en bloeit iets’

Een aantal tuinen verderop bewijzen Wim en Alice Rijkenberg dat de liefde voor het tuinieren van jongeren kan overslaan op een oudere generatie. ,,Dit was eigenlijk de tuin van onze zoon Colin”, vertelt Alice. „Hij is bioloog en was dol op deze tuin, maar is vorig jaar voor zijn werk verhuisd naar Hoorn. Wij zijn inmiddels beiden gepensioneerd en namen de tuin graag van hem over. Nu zijn we er niet meer weg te slaan. We zeggen regelmatig tegen elkaar dat we ‘even een uurtje’ langs de tuin gaan. Maar als we hier eenmaal bezig zijn vergeten we dikwijls de tijd en voor je het weet zijn we drie uur verder.”

„Er zijn maar weinig mensen in Volendam die beseffen wat een weelde je hier aantreft”, zegt Alice. Wim knikt instemmend: „Als je hier langsrijdt met de auto ziet het er eigenlijk maar onoverzichtelijk uit: een paar oude schuurtjes en rommelige kassen. Eenmaal op het terrein waan je je in een andere wereld. Overal waar je kijkt groeit en bloeit iets.”

In een van de kassen op hun tuin wijst Wim naar een plant met vuistgrote tomaten. „Kijk deze Coeur de Boeuf tomaten bijvoorbeeld, dit is toch prachtig? En dan heb ik het nog niet eens over de smaak. Je weet niet wat je proeft.”

Net als vrijwel alle andere tuinders benadrukken Wim en Alice dat het op de volkstuinen niet alleen om het kweken gaat. „Het is bij uitstek een sociaal gebeuren”, zegt Wim. „Je hebt hier altijd wel een praatje en steekt erg veel van elkaar op. Ik zie dat dit vooral voor de oudere leden erg waardevol is.”

Alice knikt: „Die combinatie van beweging in de buitenlucht, gezond eten en nauwe contacten houd je bovendien jong. Ik heb hier mannen van rond de 80 jaar gezien die zonder nadenken nog behendig over een hekje springen als ze horen dat ze je ergens mee kunnen helpen.”

Ook een volkstuin huren? Mail info@tuinvreugdevolendam.nl voor meer informatie.