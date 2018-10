Voorstelling “De wolf is terug” voor de groepen 6

Aan theater en cultuur was er afgelopen week geen tekort. Liefst 3 verschillende theatershows waren er op de Volendamse basisscholen te zien. Dit was weer opgezet voor Marleen Kras, de coördinator van het culturele lesprogramma van de SKOV. Vrijdag vonden er in de activiteitenruimte van de J.F. Kennedyschool drie voorstellingen plaats van “De wolf is terug”.

Dit verteltheater werd verzorgd door Harro van Lien. Om 9.30 uur was de eerste voorstelling voor de leerlingen van de Jozef-, Vincentius- en Kennedyschool. Om 11.00 uur voor de jongens en meiden van de groepen 6 van de Springplank, ’t Kofschip en de Blokwhere. ’s Middags om 13.30 uur was de laatste voorstelling van “De Wolf is terug” voor de leerlingen van de Spinmolen en Nicolaasschool.