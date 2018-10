Voorstelling “Ei’ van Opera Dolleboelja in De Seinpaal

Sporthal De Seinpaal was dinsdag omgetoverd tot een theaterzaal. Hier vonden twee voorstellingen plaats van “Ei” van Opera Dolleboelja. Om 11.00 uur was de eerste voorstelling voor de groepen 1 en 2 van de Kennedy, Springplank, Nicolaasschool, Spinmolen en Sint Vincentiusschool.

’s Middags om 13.30 uur werd “Ei” nog een keer opgevoerd voor de leerlingen van de Sint Petrusschool, Blokwhere, Jozefschool en ’t Kofschip. In het kader van het culturele lesprogramma op de Volendamse basisscholen vonden deze voorstellingen plaats. Opera Dolleboelja werd opgericht in 2009 en wordt geleid door creatief duizendpoot Ron Vervuurt. De missie is het genre opera toegankelijk maken voor een breed publiek met nieuwe verhalen en bekende klassieke muziek.