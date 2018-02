VVD-taart voor Parochiële Caritas Instelling Edam

Voor de twaalfde keer organiseerden de VVD Statenleden uit Noord-Holland een taartenactie, waarbij zij lokale helden in het zonnetje zetten. Jaarlijks wordt deze actie rond Valentijnsdag gehouden.

Op zaterdag bracht VVD Statenlid Andrea van Langen samen met Emile Karregat (VVD-raadslid in Edam-Volendam) een bezoek aan het verenigingsgebouw De Burghwall aan de Achterhaven te Edam. Vanwege hun bijzondere bijdrage voor de gemeenschap werd de VVD-taart overhandigd aan het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling in Edam (PCI Edam). Door Hans Ruck (PCI-voorzitter), Nel Conijn (lid) en Hans Nieuwendijk (penningmeester) werd de VVD-taart in dank aanvaard. Helaas was Els Knook deze middag verhinderd.