Waarschuwingsbord voor autokrakers in de Baanstraat

Door de gemeente is bij het parkeerterrein aan de Baanstraat te Edam een mobiel matrixbord geplaatst. Hierop staat te lezen: “Beware! Car Burglars Active”. Automobilisten worden er zo op gewezen geen waardevolle spullen achter te laten in hun auto als die hier geparkeerd wordt.

Geregeld vinden er autokraken plaats in onze gemeente. Zo zijn vorige week uit enkele auto’s, die op de G.A. Brederodestraat geparkeerd stonden, de navigatiesystemen ontvreemd. Ook op de parkeerterrein wordt geregeld in auto’s ingebroken. De matrixborden worden tevens ingezet als er woninginbraken zijn in bepaalde wijken. Zo worden bewoners en autobezitters gewaarschuwd dat zij attent moeten zijn op dieven.