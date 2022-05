‘Persoonlijke aandacht, laagdrempeligheid en veerkracht zijn onze pijlers’

WBR Fitstudio; verantwoord en duurzaam trainen

Verantwoord, effectief en duurzaam trainen met een-op-een begeleiding van je eigen personal trainer én fysiotherapeut. In de gloednieuwe fitstudio van WBR is het mogelijk. Onder de specialistische leiding van Frenk Weber werk je niet alleen aan je korte termijn doelstellingen, maar juist ook aan waar je over twee, vijf of zelfs tien jaar wilt zijn. ,,Het verbeteren van zowel je fysieke als mentale welzijn is leidend bij WBR Fitstudio”, zegt Frenk. ,,Om dat te realiseren bieden we een totaalbeleving. We hebben alle benodigde kennis en expertise in huis om jouw doelstellingen te behalen.”

Frenk Weber ademt sport. Na zelf op het hoogste niveau in de sport actief te zijn geweest besloot hij zich te gaan richten op de sport- en gezondheidszorg. Inmiddels beschikt Frenk over achttien jaar ervaring in het vakgebied, waarvan tien als fysiotherapeut. ,,Ik heb lang onder de vlag van andere organisaties gewerkt”, begint de sportman. ,,Twee jaar terug besloot ik dat het tijd was om mijn eigen plek te creëren. Een plek waar persoonlijke aandacht, laagdrempeligheid en veerkracht de drie belangrijkste pijlers zouden worden.

Door dat te verwezenlijken help ik niet alleen mijn cliënten hun doelstellingen te bereiken, maar bovendien zorgt het voor meer diepgang in mijn rol als trainer.”

Frenk besloot de sprong in het diepe te wagen. Binnen de kortste keren was hij de trotse eigenaar van een drukbezochte personal training-studio. ,,Al gauw ging het zo hard dat ik op zoek moest naar uitbreiding van het team. Per toeval ontmoette ik Sabine Veerman. Haar leergierigheid, open persoonlijkheid en oog voor detail vielen me op. Sindsdien vormen Sabine en ik samen het team van WBR Fitstudio. Onze samenwerking is een schot in de roos gebleken.”

Veerkracht

,,Iedereen beschikt over de innerlijke kracht om niet toe te geven, mee te geven of op te geven. Het is aan mij om je te helpen deze veerkracht naar boven te halen. Dat proces begint met vertrouwen. Om de beste resultaten te halen moeten de mensen die met mij trainen vertrouwen hebben in mij als persoon, ze moeten vertrouwen hebben in het traject dat we samen doorlopen en het allerbelangrijkste: ze moeten vertrouwen hebben in zichzelf.”

Om die vertrouwensband te laten groeien geeft Frenk veel één-op-één training. ,,Bij WBR Fitstudio train je minstens één keer per week met een personal trainer. Daarnaast kun je aanvullend zelfstandig nog één of meerdere uren trainen.” Hoewel Frenk veel mensen één-op-één traint, is het bij WBR Fitstudio ook mogelijk om in duo’s of met meerdere mensen in een groep te trainen.

Veelzijdig

Onderdeel van de totaalbeleving waar WBR Fitstudio voor staat is de aanwezigheid van het ijsbad. ,,Voor slechts 10,- per week kan men onbeperkt gebruik maken van het ijsbad. Regelmatig organiseren we zowel korte als uitgebreide workshops. Op 4 juni hebben we een heuse Wim Hof Workshop op de agenda staan. Onder leiding van officieel Wim Hof-instructeur Daniel Kluken, zullen de deelnemers ontdekken waar ze toe in staat zijn.” Een ander voorbeeld van de veelzijdigheid van WBR Fitstudio is de rol van Frenk Weber zelf. Naast dat hij al jaren bekendstaat als bedreven personal trainer, is hij tevens gediplomeerd fysiotherapeut. ,,Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in hun revalidatie. Daar komt bij dat de combinatie van personal trainer en fysiotherapeut me in de gelegenheid stelt om er steevast op toe te zien dat mensen verantwoord en duurzaam trainen. Tijdens mijn carrière heb ik té vaak gezien dat mensen kapot worden getraind. Dan bedoel ik niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. In ons vak draait alles om belasting en belastbaarheid. Sporters die wekelijks meer dan veertig uur zwaar werk verrichten, thuis nog een gezin hebben en in het weekend ook niet helemaal aan hun rust komen, kun je niet drie keer per week tot het uiterste pushen. Ik kan je garanderen dat dat fout afloopt. Wij werken daarom op basis van maatwerk. Per cliënt wordt gekeken naar de doelstellingen, wensen én mogelijkheden. Bijna iedereen komt met hetzelfde doel binnen, namelijk om slanker, fitter en sterker te worden. Wij zorgen dat de gestelde doelen op een verantwoorde en duurzame manier worden bereikt.”

Ga voor meer informatie naar www.wbrfitstudio.nl of bel persoonlijk met Frenk: 0653750990.

