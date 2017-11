Gemotiveerde Odion-cliënten hopen op bedrijven en particulieren in de gemeente waar ze werkervaring kunnen opdoen

‘We houden niet van stilzitten en zijn bloedfanatiek’

Ze hebben humor, zijn gemotiveerd en willen dolgraag de handen uit de mouwen steken. Een zestal cliënten van Odion heeft met het St. Jozefgebouw in Volendam inmiddels een geschikte uitvalsbasis voor de wintermaanden gevonden. Vanuit die plek zijn ze nu druk op zoek naar bedrijven en particulieren waar ze onder begeleiding van Odion drie dagen per week werkervaring kunnen opdoen. ,,Er zijn duizend en één klusjes te bedenken; van schoonmaakwerk tot tafels dekken en koffie inschenken”, vertelt begeleidster Rilana Blom van Odion, een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. ,,We hopen op de medewerking van zo veel mogelijk partijen.”

Gisteren waren de cliënten van Odion voor het eerst op hun nieuwe uitvalsbasis, nadat ze de afgelopen maanden in de Visafslag werkzaam waren. ,,De cliënten deden daar winkelervaring op”, vertelt begeleidster Rilana. ,,We verkochten in de Visafslag veel handgemaakte producten die door Odion-groepen zijn gemaakt en een aantal cliënten heeft de Botter VD84 onderhouden en gebruikt. Verder mochten ze dit jaar ook het scholenvaren met de andere botters meemaken. Dat vonden ze geweldig.”

De cliënten van Odion hebben in relatief korte tijd een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt, zo verzekert Rilana. ,,We hebben heel veel toeristen over de vloer gehad en gezien hoe Kees Tol (Parre) die mensen allerlei verhalen heeft verteld over Volendam. Ook waren we erbij tijdens Volendammerdag, er is een haringvaatje bij ons geveild en afgelopen weekend ging de Kunstroute langs de Afslag. Het was prachtig dat ze dat allemaal mochten meemaken.”

Toppers

Omdat het in de winter te koud is in de Visafslag, is Odion op zoek gegaan naar een ander onderkomen in Volendam om de komende maanden door te brengen. Dat is het St. Jozefgebouw geworden. Daar zijn ze nu drie ochtenden per week aanwezig. ,,Ze kunnen hier veel werk verrichten”, vertelt vrijwilliger Herman Sier. ,,Van krukken schoonmaken en assisteren in de keuken tot tafels en stoelen klaarzetten voor evenementen.”

Blom: ,,Maar we hopen uiteraard dat er meer bedrijven en particulieren zijn die werk hebben voor deze toppers. Vorige week hebben we in samenwerking met Danny van Noorden al een bijeenkomst georganiseerd met een heleboel ondernemers, om de mogelijkheden te bespreken.”

‘Er zijn duizend

en één klusjes te bedenken;

van schoonmaakwerk tot het

opknappen van iemands tuin’

Sier: ,,We willen dat de cliënten van Odion op veel verschillende plekken actief zijn, zodat ze in die drie dagen per week van alles wat kunnen leren. We hebben deze week een gesprek met Volendam Experience en PX, om te kijken wat wij die partijen eventueel kunnen bieden. Voorlopig reageert iedereen die we spreken heel enthousiast. Nu hopen dat het ook resulteert in werk.”

Johan Bond (Jozef): ,,Er is zóveel te bedenken. Een van de cliënten heeft in de zomermaanden bijvoorbeeld één ochtend per week het terras buiten bij Restaurant De Groene gezet. Daar zit structuur in en het is zowel voor de werkgever als voor de cliënt prettig. Zo zijn er nog veel meer klusjes. Als je als bedrijf of particulier denkt dat je iets hebt voor de cliënten, kun je contact opnemen met Rilana, Herman of mij. En ik kan je verzekeren: je krijgt er geen spijt van. Het zijn ontzettend aardige en welwillende mensen.”

Geen kosten en goede begeleiding

Als de cliënten klaar zijn met hun werkzaamheden, gaan ze allemaal naar hun eigen woonplek. Sommigen wonen nog thuis, anderen wonen op zichzelf met begeleiding wanneer nodig. Wat wellicht handig is om te weten voor geïnteresseerde partijen, is dat de cliënten ook tijdens hun werkzaamheden persoonlijk worden begeleid door medewerkers van Odion. En daar zijn voor de geïnteresseerde partijen geen kosten aan verbonden. Sier: ,,In het begin loopt er permanent iemand rond. Maar de praktijk leert dat er op een gegeven moment een vertrouwensband ontstaat tussen de werkgever en cliënt. Je raakt aan elkaar gewend en er komt routine in de werkzaamheden. Als dat eenmaal zover is, hoeven ze natuurlijk ook niet meer permanent te worden begeleid.”

Blom: ,,Het voordeel is ook dat wij deze cliënten heel goed kennen. De één heeft genoeg aan een simpele instructie, de ander vindt het fijn om het op papier te hebben en weer een ander wil bepaalde handelingen op foto’s zien. Zo kunnen wij voor iedereen goed duidelijk maken wat de werkzaamheden zijn, ieder op zijn of haar eigen niveau. We weten precies waar hun kwaliteiten liggen en laten mensen graag in hun kracht werken.”

‘Geweldig dat we

zo worden gewaardeerd

door de mensen

in deze gemeente’

Cliënt Patrick onderbreekt het gesprek en toont daarmee gelijk zijn motivatie: ,,Stel bijvoorbeeld dat je een klusje achter de bar krijgt en je hebt even niks te doen, dan maak je een sopje en ga je dingen schoonmaken. Daarmee wil ik zeggen: er is altijd wel wat te doen. En als ik even namens de hele groep mag spreken: we houden niet van stilzitten en zijn bloedfanatiek.”

Zijn mede-cliënten knikken instemmend.

Gangmaker Patrick

Patrick staat bekend als de gangmaker van het huidige groepje cliënten. Hij is 27 jaar, komt uit Lelystad, woont sinds twee jaar in Volendam en houdt van een praatje. ,,Ik had een relatie met een Volendamse en heb zodoende via Odion een woning in Volendam gekregen”, vertelt de geboren Flevolander. ,,Die relatie is helaas op de klippen gelopen, maar het bevalt me nog steeds heel goed in dit dorp. Ik kan hier tenminste mezelf zijn. Als ik behoefte heb aan drukte, loop ik de dijk op. Heb ik behoefte aan rust, dan blijf ik in mijn woning. Als ik weer even namens de hele groep mag spreken: ik merk dat wij erg worden gewaardeerd door de mensen in deze gemeente. Dat vinden we geweldig.”

Patrick hoopt dat die waardering leidt tot leuke werkplekken voor alle zes cliënten. ,,De één houdt van de horeca, de ander vindt het leuk om buiten afval te prikken. Zelf hoop ik vooral op een baantje waarbij ik interactie heb met mensen. Ik hou van gezelligheid.”

Als alles volgens plan loopt, gaan de cliënten van Odion in april volgend jaar weer terug naar de Visafslag, net zoals afgelopen zomer. ,,Maar stel dat iemand straks heel lekker op zijn of haar plekkie zit bij een bedrijf of particulier, dan is het natuurlijk ook mogelijk om daar te blijven werken”, verzekert Blom, die voor meer informatie bereikbaar is op 0612858977. ,,En mochten er in Edam of Volendam cliënten zijn die ons team graag willen vergezellen, dan zijn die natuurlijk van harte welkom.”

Wie is Odion en wat doet Odion?

Odion is een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. ,,Bij Odion vinden we dat iedereen met een beperking zijn leven op zijn eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op zijn werk of in zijn vrije tijd”, vertelt begeleidster Rilana Blom. ,,Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig en op alle vlakken.”

Odion is een stichting en werkt op basis van zogeheten indicaties. Een indicatie is een beoordeling of iemand hulp nodig heeft en zo ja: welke hulp dat is. In deze indicatie staat welke hulp iemand krijgt, voor hoeveel uren of dagdelen, wanneer de indicatie afloopt en of er een persoonsgebonden budget is.

Zo’n indicatie wordt toegekend door de gemeente en zorgt ervoor dat een zorginstelling als Odion bestaansrecht heeft en dat bedrijven niet hoeven te betalen voor de diensten die Odion-cliënten leveren.

Odion is actief in de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland. De hechte werkgroep in Volendam bestaat uit mannen en vrouwen van 18 tot en met 27 jaar.

Foto: De cliënten van Odion zijn dolblij met hun nieuwe uitvalsbasis: het St. Jozefgebouw in Volendam. Van links naar rechts: Shanna (18) uit Volendam, Bianca (32) uit Zaandam, begeleidster Ilona Blom van Odion, Ilona (20) uit Ilpendam, Johan Bond van het St. Jozefgebouw, Odion-vrijwilliger Herman Sier, Rattikal (27, woonachtig in Volendam) en Patrick (27, woonachtig in Volendam).