Coronavirus maakt een abrupt einde aan verre reizen

Weer ‘veilig’ thuis

Voor sommige Volendammers kwam het schokkende nieuws over het Coronavirus op een zeer ongelukkig moment. Terwijl het aantal besmettingen wereldwijd in rap tempo toenam, en steeds duidelijker werd hoe ernstig, en zelfs dodelijk dit nieuwe virus was, bevonden deze dorpsgenoten zich in de meest verre uithoeken ter wereld.

Door Leonie Veerman

Hun reis, waar ze zo lang voor gespaard, en naar toegeleefd hadden, kwam abrupt ten einde. Voordat ze echter terug in hun vertrouwde dorp aankwamen, was het voor hen nog een stressvolle en angstige race tegen de klok, want terwijl vele vluchten werden geannuleerd sloten steeds meer landen hun grenzen.

Desiree Piet: ‘Moed zakte in mijn schoenen’

De 23-jarige office-/eventmanager Desiree Piet droomde er al jaren van om te gaan reizen. „Eind 2019 durfde ik eindelijk de grote stap te nemen. Ik nam ontslag en op 5 december stapte ik het vliegtuig in. Australië had mijn hoofdbestemming moeten worden, maar omdat dit een vrij duur land is en ik meerdere landen wilde zien, heb ik besloten om in Maleisië te beginnen en vervolgens via verschillende Aziatische landen naar Australië te reizen. Vanwege het coronavirus ben ik helaas nooit verder dan de Filipijnen gekomen.”

Jeanne Molenaar: ‘Balen, maar blij dat ik thuis ben’

In het dagelijks leven werkt de 23-jarige Jeanne Molenaar als verpleegkundige in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, daarnaast doet ze regelmatig modellenwerk. Haar reis was eigenlijk een impulsieve actie: „Ik wilde graag een keer alleen op reis.”

Simon en Annemarie Keizer: ‘Teleurgesteld, maar je moet ook relativeren’

Op 1 februari vertrokken Simon en Annemarie voor een reis rond de wereld in 90 dagen, samen met hun dochter Kiki. ,,Drieënhalf jaar geleden hakten we de knoop door om ‘m te maken, onze droomreis. Tot ik zwanger werd. ‘Dan gaat het nooit meer gebeuren’, dacht ik. Maar Simon zei ‘we gaan het gewoon doen.’ Hij besprak het met zijn collega’s en er werden drie maanden geblokt in zijn agenda. Vervolgens begonnen het plannen van de reis.”