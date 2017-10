Weerwolvenspel in Bibliotheek Edam

In het kader van Kinderboekenweek Griezel Tour, was er woensdagavond in de Edamse Bibliotheek het gratis te bezoeken spel “Weerwolven van Wakkerdam”. Dit vette spel werd gespeeld onder leiding van Bosvolk van 19.00 tot 21.00 uur in een “eng verlichte” bieb.

Er was veel animo voor. Er waren tegen de 40 kinderen, daarom werd de groep in tweeën gesplitst. Terwijl de ene groep het spel speelde, werd er even verderop in de donkere bibliotheek voorgelezen. Het spel “Weerwolven van Wakkerdam” gaat over vreedzame burgers die de strijd aanbinden tegen de weerwolven die in hun midden zitten.

De opdracht was om de weerwolven te ontmaskeren. Daar werd fanatiek aan deelgenomen door de kinderen, die steeds drukker werden.