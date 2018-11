Weg tussen garageboxen geasfalteerd en betegeld

De rijweg en stoepen tussen de lange rij garageboxen achter de woningen in de Roelof Bootstraat en Burgemeester Versteeghsingel zijn door medewerkers van aannemingsbedrijf Ooms opgeknapt. Het was hier één grote hobbelbende en bij het minste of geringste regenbuitje was de weg bezaaid met plassen.

Er heeft een grondige opknapbeurt plaatsgevonden. Het wegdek is hier flink opgehoogd en de stoepen voor de garageboxen zijn nieuw betegeld. Vorige week maandag is de weg geasfalteerd en ziet er nu zo glad als een biljartlaken uit. Donderdag en vrijdag werden de laatste delen van het bestraten uitgevoerd. Het ziet er nu keurig netjes uit. Zonder obstakels kunnen de eigenaren nu hun garagebox met de auto bereiken. Hopelijk is de kijk er nu weer voor jaren vanaf.