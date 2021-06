Boek ‘Memoires van een Lustkapper’ vol hilarische Volendamse anekdotes

Wens Fred Vilten vervult

Het is er dan toch van gekomen. Jaren liep de legendarische kapper Fred Vilten met het idee rond om belevenissen met vele van zijn trouwe klanten in boekvorm uit te brengen. Hij besloot de knoop door te hakken, toen hij te horen kreeg dat hij vrij ernstig ziek was, waarna de pen in de hand werd genomen.





Het resulteerde in Memoires van een Lustkapper, een boek met voor veel Volendammers zeer herkenbare en vooral hilarische verhalen, waarbij vooral ervaringen in zijn kapperszaak aan de Spieringstraat 3 ruimschoots aan bod komen. Aanvankelijk wilde Fred Vilten het boek voor veredeld intern gebruik gebruiken, maar al snel zorgde mond-tot-mond reclame ervoor dat zoveel geïnteresseerden bij kapsalon Fred Vilten Barbers naar het boek informeerden, dat besloten werd om Memoires van een Lustkapper ook voor een groter publiek uit te brengen.

Fred Vilten, die zijn kapsalon jaren geleden al heeft overgedaan aan zijn voormalig collega Ron Wessels, over deze bijzondere uitgave: ,,Tijdens mijn loopbaan als kapper liep ik tegen veel leuke verhalen en plaatselijke roddels aan. Omdat een beëdigd barbier geen geheimhoudingsplicht heeft, fluisterde ik achter mijn hand zo nu en dan iets door. Omdat daar vaak leuk op gereageerd werd, besloot ik wat verhaaltjes op te schrijven. Ook om de dementie een stap voor te zijn. Een anekdote vertellen en steeds op het eind de staart vergeten, komt niet altijd even goed over.”

Hij vervolgt: ,,Als barbier ligt er een wereld voor je open. Daar heb ik gretig gebruik van gemaakt door altijd goed te luisteren naar de ontboezemingen van mijn klanten. Naar hun gekkigheid, grappen, roddels, leugentjes en halve waardheden. Zo leerde ik dat een klant ook maar een mens is.”

Over de opbrengst van zijn boek denkt Fred Vilten nog na. ,,Ik ben me nog aan het bezinnen over de opbrengst, maar sluit een donatie niet uit aan een nog door mijzelf op te richten foundation ten behoeve van oude kappers die aan de fles zijn geraakt.”

Memoires van een Lustkapper is te verkrijgen voor € 12,50 bij Fred Vilten Barbiers (Spieringstraat 3) en bij Drukkerij NIVO (Burgemeester van Baarstraat 42).