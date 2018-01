Wethouder Vincent Tuijp leest voor bij Berend Botje in Oosthuizen

Woensdag 24 januari gingen ‘De Nationale Voorleesdagen 2018’ van start. In de bibliotheken van Waterland waren er vele activiteiten rond dit thema. In het kader van de Nationale Voorleesdagen bezocht wethouder Vincent Tuijp woensdag om 16.00 uur kinderdagverblijf Berend Botje aan De Wijzend 159 in Oosthuizen.